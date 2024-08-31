خطوات بسيطة لتُصبح رسمية .. كواليس اتفاق الهلال وبنفيكا على صفقة ماركوس ليوناردو

تعرف على تفاصيل صفقة ليوناردو والهلال

توصل نادي الهلال لاتفاق مع نظيره بنفيكا البرتغالي، بشأن صفقة انضمام المهاجم ماركوس ليوناردو إلى صفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة، لتتبقى بعض الرتوش الأخيرة لإتمام الانتقال.

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وأصبح ليوناردو على أعتاب الانتقال إلى الهلال بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث سيسافر اللاعب إلى فرنسا لإجراء الفحوصات الطبية.

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وكشف الإعلامي الإيطالي فابرتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن ليوناردو سينتقل إلى الهلال مقابل 40 مليون يورو، حيث تم قبول العرض.

وهناك تفصيلة مالية جديدة في العقد، وهي حصول ليوناردو على راتب 5 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى المكافآت المالية التي سيحصل عليها البرازيلي.

ومن المنتظر أن يُعلن الهلال بشكل رسمي عن صفقة ليوناردو خلال الساعات المقبلة، على أن ينضم إلى الفريق في الفترة المقبلة.