المزيد من المشاكل ولكن شخصية هذه المرة .. صديقة ماركوس راشفورد تتركه بسبب تصرفاته!

النجم الإنجليزي يواصل حصد المشاكل

تعرض نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، لضربة عاطفية جديدة بعد أن أنهت حبيبته، جريس جاكسون، علاقتهما بسبب تصرفاته وعدم جديته معها، لتزداد المشاكل عليه بعد أزماته مع فريقه!

يواجه راشفورد تحديات في مسيرته الكروية مع مانشستر يونايتد، حيث أشار مؤخرًا إلى استعداده للبحث عن تحدٍ جديد بعيدًا عن "أولد ترافورد"، حيث تم استبعاده من قائمة فريقه أمام بورنموث، باللقاء الذي سيقام اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "The Sun" إلى أن راشفورد، البالغ من العمر 25 عامًا، قد بدأ مواعدة غريس، التي شاركت في الموسم الأخير من برنامج "Love Island"، لكنها قررت إنهاء العلاقة، مشيرة إلى عدم جديته فيها.

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وصرح مصدر مقرب للصحيفة بأن غريس قررت قطع العلاقات مع راشفورد وإلغاء متابعته على إنستجرام، وأضاف المصدر: "غريس ترى أن هذه الخطوة فرصة لتعزيز مسيرتها المهنية، خاصةً في مجال عرض الأزياء وحصد صفقات إعلانية، كما أنها لا تمانع إيجاد الحب مجددًا من خلال البرنامج".

من جهة أخرى، كانت غريس قد حققت شهرة واسعة منذ مشاركتها الأولى في البرنامج، حيث جمعت مئات الآلاف من المتابعين على إنستجرام ووقعت صفقة إعلانية كبيرة مع علامة "EGO" للأزياء.

تترقب الجماهير إعلان قائمة المشاركين في برنامج "Love Island All Stars" التي ستتواجد به جريس، فيما يبقى مستقبل راشفورد مع ناديه محط اهتمام كبير، خاصةً مع التلميحات التي أطلقها بشأن رغبته في خوض تجربة جديدة.