ماركا تكشف موعد وصول رونالدو للرياض والهدف الأكبر من التوقيع معه

رغم نفي العديد من المصادر، إلا أن صحيفة ماركا الإسبانية مازالت تسبح ضد التيار وتؤكد انضمام كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
الصحيفة كانت قد أكدت توقيع اللاعب على عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا تتضمن المكافآت والإعلانات، وقد كشفت اليوم موعد وصول النجم البرتغالي للعاصمة السعودية.
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رونالدو يتواجد في دبي حاليًا حيث يقضى إجازته كما اعتاد في السنوات الأخيرة، وقد أوضحت ماركا أن النصر ينتظر وصول اللاعب للرياض قبل بداية العام الجديد، وتحديدًا في الأيام الأخيرة من 2022.
وأوضحت الصحيفة التي تبدو واثقة للغاية من انضمام لاعب مانشستر يونايتد السابق للدوري السعودي أن الهدف من الحصول على توقيعه لا يتوقف عند دعم النصر وزيادة شعبية والقوة الإعلانية للبطولة السعودية، بل هناك هدف أكبر وهو بدء الترويج لحملة السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.
يُشار إلى أن المصادر الصحفية تحدثت في الشهرين الأخيرين عن ملف مشترك بين السعودية ومصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.
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