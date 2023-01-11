ماركا تعلنها: راموس نصراوي وخطوة تفصل إنريكي عن قيادة الهلال

"مودريتش رفض النصر وإيسكو رفض الشباب وميسي يفضل ميامي على الهلال"

Shahid

كشف خوسيه فيليكس؛ رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، ما يدور في كواليس الميركاتو الشتوي السعودي من مفاوضات مع لاعبين عالميين، بعد تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

العالمي تعاقد مع الدون في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف بدايةً من يناير الجاري، مقابل راتب سنوي 175 مليون جنيه إسترليني.

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وأكد رئيس تحرير "ماركا" أن الإسباني سيرجيو راموس؛ مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، سينضم للنصر في الميركاتو الصيفي المقبل بحسب معلومات مؤكدة له.

لكن فيليكس أوضح أن الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، رفض عرض النصر، وفضل الاستمرار مع الملكي، مشيرًا إلى أن نادي الشباب أيضًا حاول ضم إيسكو؛ لاعب ريال مدريد وإشبيلية السابق، لكنه رفض هو الآخر.

أما عن عرض الهلال للأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان، فأكد الصحفي الإسباني أن العرض على طاولة ليو، لكنه سيكمل الموسم مع فريقه، وفي الصيف سيحسم أمره، وإن كان يفضل عرض ميامي الأمريكي.

وأخيرًا حول حقيقة مفاوضات الهلال مع المدرب لويس إنريكي؛ المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، فربط فيليكس موافقته باستمرار دييجو سيميوني مدربًا لأتلتيكو مدريد.

Shahid