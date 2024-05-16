مارسيليا يحسم الجدل .. حقيقة التعاقد مع نجم الهلال في الصيفية

جدل كبير بشأن مستقبل نجم الهلال..

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حسم مارسيليا الفرنسي، الجدل بشأن التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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الهلال يقدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث توّج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين والسوبر المحلي، مع الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضاربًا موعدًا ناريًا مع الغريم النصر، في نهاية الشهر الجاري.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن مصدر بنادي مارسيليا، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الزعيم الهلالي.

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وأكد المصدر على أن إدارة النادي الفرنسي، لم تطرح اسم لودي أبدًا؛ من أجل عودته إلى الفريق الأول، بعد أن رحل في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، إلى الهلال بالذات.

وأضاف المصدر، مساء اليوم الخميس: "سياستنا هي السرية، وعدم ذكر خطتنا في الميركاتو؛ ولكن أؤكد على أنه لم يتم طرح اسم الظهير البرازيلي".

جدير بالذكر أن رينان لودي، صنع هدفًا وحيدًا خلال 23 مباراة رسمية بقميص نادي مارسيليا، الذي مثّله في الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2024، قبل الانتقال إلى الهلال، الذي خاض معه 11 لقاءً فقط - حتى الآن -؛ وسط أنباء قوية بشأن الاستغناء عنه، في الميركاتو الصيفي القادم.

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