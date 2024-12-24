عودة من الباب الكبير .. عملاق فرنسي يمهد طريق بوجبا للظهور في كأس العالم!

بول يعود رسميًا في مارس 2025

وضع النجم الفرنسي بول بوجبا، الذي يستعد للعودة إلى ملاعب كرة القدم بعد غياب طويل بسبب الإيقاف، المشاركة في كأس العالم 2026 كهدف أساسي له في المرحلة المقبلة.

وكان لاعب الوسط الفرنسي تم تخفيض قرار حظره الأولي لمدة 4 سنوات بعد ثبوت إيجابية عينته للمنشطات، إلى 18 شهرًا فقط من قبل محكمة التحكيم الرياضية، لينقذ هذا القرار مسيرته الرياضية من الاندثار.

قرار تخفيف الحظر يعني أن بوجبا يمكنه الآن استئناف التدريب في يناير المقبل، وسيكون قادرًا على لعب أول مباراة رسمية له اعتبارًا من مارس 2025، بعد غياب طويل، لكنه الآن يبحث عن نادٍ جديد بعد فسخ عقده مع يوفنتوس.

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وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن بوجبا مُنجذب لفكرة العودة إلى كرة القدم الفرنسية ومحاولة استعادة ثقة مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان، لذلك يدرس العرض المقدم من نادي مارسيليا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

وحدد بوجبا الذي سيتم عامه الـ32 في مارس المقبل، كأس العالم 2026 كهدف أساسي له بعد غيابه عن مونديال قطر الأخير للإصابة، حيث يريد الدولي الفرنسي العودة إلى أفضل حالاته وإنهاء مسيرته الدولية مع منتخب الديوك على أعلى مستوى.

وفتح أولمبيك مارسيليا، أبوابه أمام بوجبا من خلال تصريحات رئيسه الإسباني بابلو لونجوريا، ومديره الرياضي المهدي بن عطية، والذي قد يحاكي الصيغة التي طبقها مع أدريان رابيو في سبتمبر، عندما نجح في إقناعه بالانضمام إلى مشروع مارسيليا على الرغم من كونه أحد أبناء الغريم باريس سان جيرمان.

وأوضحت "آس" أن انضمام بوجبا إلى أحد أندية الدوري الفرنسي سيكون حافزًا لبطولة فقدت كل نجومها تقريبًا بعد رحيل كيليان مبابي في يونيو الماضي إلى ريال مدريد، ومن قبله ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، على الترتيب.