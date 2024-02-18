"أخفينا العرض عنه وثورته عجلت برحيله" .. مارسيليا يكشف كواليس رحيل رينان لودي إلى الهلال

مهدي بنعطية يكشف كيف ثار رينان لودي بعد علمه بعرض الهلال..

SHAHID

كشف المغربي مهدي بنعطية؛ المدير الرياضي لمارسيليا الفرنسي، عن كواليس صفقة انتقال الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي لنادي الهلال السعودي، موضحًا أنه اضطر لإخفاء العرض في البداية، قبل أن يتدخل وكيل اللاعب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم كان قد تعاقد مع البرازيلي في الشتاء الماضي، بعدما ظل يعتمد لسنوات على ياسر الشهراني، ويتورط الفريق خلال إصابته في توظيف لاعبين في غير مراكزهم.

عن تلك الصفقة، قال بنعطية خلال تصريحاته لـ"Canal+": "لم نكن نريد المساس بخط دفاع الفريق، حتى جاء عرض الهلال للودي، وقتها تحدثنا مع رئيس النادي، فكان رده (لا، لا، لا نريد هز استقرار الدفاع)، فطمأناه أننا لن نفعل، لكن لسوء الحظ علم لودي بالعرض من قبل وكيله، العرض كان ثلاثة أو أربعة أضعاف راتبه مع مارسيليا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "بعد إحدى المباريات، طلب لودي الاجتماع بالمدرب جاتوزو، وقال له (اسمع، لقد وصل عرض لي، أعتقد أنك لا تريد قبوله، لكنه أربعة أضعاف راتبي، اتركني ارحل!)".

المغربي اختتم: "بالفعل في اليوم التالي اجتمع المدرب بي وبرئيس النادي وقال (يتحدثون معي عن الأموال!، أنا مدرب كرة قدم، ولا أحب هذه الطريقة، لقد جعلته أساسيًا في كافة المباريات، لكن إذا كان عقله في مكان آخر، عليكم السماح له بالرحيل، لن أحتفظ بلاعب غير سعيد معي)".

SHAHID