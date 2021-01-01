مارسيلو يكسر بروتوكول كورونا من أجل التنزه عائليًا

أثناء فترة التوقف الدولي

استغل مارسيلو أجازته وعدم مشاركته الدولية في فترة التوقف الدولي الحالية من أجل السفر إلى فالنسيا مع عائلته لحين عودة المنافسات من جديد.

على الرغم من أنه لم يفعل شيئًا سوى التنزه، إلا أن ما قام به يبدو وكأنه انتهاك واضح لقيود فيروس كورونا في إسبانيا مع بداية تفشي الموجة الثالثة منه.

وقام الظهير الأيسر البرازيلي بنشر صورة له ولعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي من تلك الرحلة، يظهرون فيها وهم جالسون على الشاطئ في فالنسيا.

وتم نشر هذه الصورة في نهاية هذا الأسبوع، وإذا كان مارسيلو قد التقطها في نفس الوقت التي نشرها فيه، فإنه بذلك يكون انتهك قواعد فيروس كورونا في إسبانيا.

تلك القواعد من المفترض أنها تنص على أنه لا ينبغي للناس التنقل بين مناطق معينة، حيث لا يُسمح على سبيل المثال القيام برحلة من مدريد إلى فالنسيا لقضاء وقت الفراغ.

خلال عطلة عيد الميلاد، ظهر مارسيلو أيضًا في صورة مع عائلته في فندق في سييرا نيفاد ، على الرغم من قيود فيروس كورونا التي كانت تحظر التنقل في ذلك الوقت.

ومن جهته، منح زين الدين زيدان لاعبيه يومين إجازة خلال فترة التوقف الدولي، ومن المتوقع أن يعود أولئك الذين لم يغادروا للمشاركة مع منتخبات بلادهم للتدريبات مرة أخرى يوم الاثنين.

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يذكر أن مارسيلو قد تعرض للإصابة منذ نحو شهر، ليفقد ما تبقى له من حظوظ في المحافظة على مكانه في ظل تألق مندي الذي أقنع زيدان وبات أساسيًا منذ بداية الموسم الحالي.