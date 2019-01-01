مارسيلو يعترف: نحن نتوج بالجوائز بفضل ريال مدريد

مارسيلو يتحدث عن الخروج دون ألقاب والتتويج بالجوائز الفردية للاعبي ريال مدريد

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اعترف الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو إن اللعب في ريال مدريد يعد سببًا من الأسباب التي رشحته للدخول في تشكيلة الفيفا لأفضل 11 لاعبًا في عام 2019.

وكان مارسيلو رفقة إدين هازارد وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش قد مثلوا ريال مدريد في تشكيلة الفيفا لعام 2019 والتي تم الإعلان عنها مساء أمس الإثنين في حفل أقيم في مدينة ميلانو.

وشارك ثلاثي ريال مدريد بالإضافة إلى إدين هازارد المنضم حديثًا إلى الفريق الملكي في تشكيل أفضل 11 لاعبًا للعام على الرغم من خروج الميرينجي بموسم صفري وعدم تحقيق أي لقب.

وحول ذلك، قال مارسيلو إن اللعب لريال مدريد يتطلب العديد من التضحيات والأشياء التي يجب على اللاعبين القيام بها حين يرتدون قميص هذا النادي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وأضاف: "نعلم أننا خرجنا دون الحصول على أي ألقاب في الموسم الماضي، ولكن اللعب بقميص ريال مدريد يتطلب منك القيام بأشياء غير عادية، ومن يلعبون في هذا النادي يقومون بذلك بالفعل"

وتابع: "الكثير من الناس يشككون ويقولون إنهم لا يرغبون في امتلاك لاعبين من ريال مدريد، ولكن دائمًا ما يظهر لاعبو هذا النادي بصورة مثالية"

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يذكر أن ريال مدريد قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر في الموسم الماضي، كما حل في المركز الثالث على مستوى ترتيب الدوري الإسباني، في موسم أشرف فيه عليه 3 مدربين.