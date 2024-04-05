بعد 7 سنوات .. مارسيلو يعترف بتعاونه مع رونالدو في سرقة بايرن ميونخ!

واقعة لا تنسى في سجلات دوري الأبطال

أدلى النجم البرازيلي مارسيلو، لاعب فلومينينسي الحالي وريال مدريد السابق، باعتراف حول تعاونه مع زميله السابق كريستيانو رونالدو، في سرقة الفوز على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

واستعاد مارسيلو، خلال حلوله ضيفًا على بودكاست "PodPah"، ذكريات مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2016-2017، حيث انتهت مباراة الذهاب في أليانز آرينا بفوز الميرنجي (2-1)، قبل أن يكرر فوزه إيابًا بنتيجة (3-2)، وهي النتيجة التي شكك فيها النجم البرازيلي.

وقال مارسيلو، إن الهدف الثالث لريال مدريد، الذي قدم تمريرته الحاسمة بنفسه لزميله كريستيانو رونالدو، كان يجب أن يلغى بداعي التسلل.

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وأضاف ضاحكًا: "لقد كان الهدف من تسلل واضح (قبل ظهور تقنية الفيديو VAR)، لكن على المتضرر أن يذهب للشكوى الآن، كنت أعلم أن الهدف غير صحيح".

وتابع: "قلت لنفسي: يا إلهي، ثم نظرت إلى مساعد الحكم، وفوجئت بأنه يركض نحو خط الوسط محتسبًا الهدف، وهنا تنفست الصعداء، كان بإمكاني التسديد، لكن عندما ترى كريستيانو رونالدو بجانبك يتغير الأمر كثيرًا وتمرر له دون أن تشعر".

ولم يكن هذا الهدف مؤثرًا على تأهل ريال مدريد إلى نصف النهائي، حيث قهر أتلتيكو مدريد ومن ثم حصد اللقب في النهائي الذي أقيم بمدينة كاديف، بالفوز العريض على يوفنتوس بنتيجة (4-1).