مارسيلو يخلف راموس في قيادة ريال مدريد: حلمي تحقق الآن!

بعد خدمة طويلة، الآن بات القائد أخيرًا..

نُصِّب مارسيلو قائدًا لريال مدريد خلفًا للقائد الراحل إلى باريس سان جيرمان سيرخيو راموس، وهو ما أعرب عن فخره الشديد به، واعتبره "حلمًا" قد تحقق أخيرًا.

16 عامًا قضاها سيرخيو راموس في سانتياجو برنابيو انتهوا بمغادرته بنهاية عقده، وبات مارسيلو الآن القائد وهو يعيش عامه الرابع عشر في العاصمة الإسبانية.

وعلى الرغم من الشائعات التي تم تداولها عن إمكانية رحيل الدولي البرازيلي، إلا أنه أكد استمراره مع اللوس بلانكوس وتطلعه للموسم المقبل مع كارلو أنشيلوتي.

مارسيلو في حوار مع الموقع الرسمي لريال مدريد قال "إنه لشرف ومسؤولية كبيرة أن أكون قائدًا لأعظم نادٍ في العالم، أنا محظوظ للغاية".

كما أضاف "عندما تكون لاعبًا في ريال مدريد، تستيقظ كل يوم مليئًا بالرغبة وهذا ينمو بعد كل موسم، أنا هنا منذ فترة طويلة، لكن الرغبة لا تزال موجودة وتستمر في النمو".

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وتابع صاحب الـ33 عامًا "أتعلم الكثير كل موسم، هناك دائمًا شيء جديد، أنا متحمس أكثر لهذا الموسم لأنني قائد ريال مدريد، إنه حلم تحقق بالنسبة لي وأعتقد أنني فعلت كل ما بوسعي لأكون هنا طوال تلك المدة".

أما عن الموسم الجديد وتطلعاته، فقال مارسيلو "نحن ندرك أنه من الصعب للغاية أن تمر بموسم دون أن نحقق أي لقب، لكننا قاتلنا حتى النهاية بالموسم الماضي".

وأتم "أنا متأكد من أننا سنفوز بشيء ما، نحن سعداء للغاية، لا يزال لدينا لاعبين للعودة العطلة أو المشاركة الدولية، لكننا متحمسون للغاية لبدء الموسم".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يفتتح مبارياته في الدوري الإسباني يوم 14 أغسطس المقبل خارج الديار بمواجهة ديبورتيفو ألافيش.