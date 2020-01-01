مارسيلو: لن أرحل عن ريال مدريد.. يوفنتوس ورونالدو خارج حساباتي

روبيرتو كارلوس هو قدوتي..

أبدى مارسيلو، لاعب ريال مدريد، رغبته في الاستمرار داخل النادي الملكي لأطول فترة ممكنة، نافيًا أن يكون قد أراد المغادرة منذ عامين إلى يوفنتوس كما ادّعت بعض الصحف حينها.

ومع رحيل كريستيانو رونالدو إلى البيانكونيري، سارت شائعات أن مارسيلو يود مزاملته ولا يستطيع اللعب بدونه، ولكن في نهاية المطاف استمر الدولي البرازيلي داخل سانتياجو برنابيو.

ولم يعد مارسيلو الظهير الأيسر الأساسي في ريال مدريد مؤخرًا بعد تقدمه في العمر وظهور فيرلاند ميندي بصورة مميزة، إلا أن ذلك لم يُقلل من عزم صاحب الـ31 عامًا كثيرًا.

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مارسيلو في بث عبر إنستجرام قال "لا أريد أن أرحل عن ريال مدريد وأظن أن النادي لا يريد تركي أيضًا، أشعر هنا بشعور جيد للغاية، منذ أن جئت أنا وعائلتي لدينا قصة لا تصدق.".

كما أضاف "لا أعرف إن كان حقيقيًا أن يوفنتوس معجبون بي؟ سمعت منذ عامين أنني وقعت هناك وأنني لا أستطيع اللعب بدون رونالدو، الناس يخترعون الكثير من الأشياء، ولكنني أظن أنه من الجيد أن جمهور يوفنتوس يحبي.".

وتحدث مارسيلو أيضًا عن الموهبتين رودريجو وفينسيوس جونيور، مطالبًا بأن يتحليا بالصبر قدر المستطاع ومتنبئًا لهما بمستقبل سيكون مميزًا للغاية.

"فينسيوس لاعب كبير حقًا، لديه قدرة على المراوغة لا تصدق، يذكرني بروبينيو ولكنه أسرع منه. رودريجو هادئ دومًا، يبدو وكأنه يلعب منذ عشرة أعوام، أقول لهما لا تقلقا، سيأتي وقتكما، الآن فقط امنحا الكرة لبنزيما ليسجل الأهداف."

وأتم "قدوتي هو روبيرتو كارلوس، كلما تحدثت معه أشعر بالتوتر الشديد، كنت مهتمًا للغاية به منذ أن بدأت لعب كرة القدم.".

يذكر أن نشاط كرة القدم متوقف حاليًا في شتى بقاع العالم في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وقد كشف مارسيلو أنه لم يخرج من منزله ويحاول أن يبقى أيضًا في حالة بدنية مميزة من خلال التدرب في منزله.