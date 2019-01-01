مارسيلو: الجمهور لعب دورًا كبيرًا في هزيمة ريال مدريد

تعرف على تصريحات مارسيلو حول هزيمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

اعترف مارسيلو، لاعب ريال مدريد، أنّ الهزيمة أمام مايوركا وخسارة الصدارة لصالح برشلونة كانت صادمة مؤكدًا أنّ الجمهور كان له دور كبير فيها.

ريال مدريد تعرض لأول هزيمة له في الدوري الموسم الحالي بالخسارة أمام مايوركا بهدف نظيف.

وقال القائد الثاني للملكي في تصريحات صحفية: "لقد خسرنا المباراة ولكن علينا المضي قدمًا، الهزيمة جرحتنا بصورة كبيرة لأننا لعبنا جيدًا ولكن استقبلنا هدفًا مبكرًا وفشلنا في العودة".

وتابع: "لم نمتلك الوقت الكافي للتفكير. لقد سجلوا هدفًا مبكرًا ثم ارتكنوا للدفاع واعتمدوا على المرتدات. لا يوجد عذر للهزيمة".

اللاعب البرازيلي أشار إلى أهمية اللعب حتى صافرة النهاية مؤكدًا أنّ تحقيق لقب الليجا ليس سهلًا هذه الأيام.

من جانبه أرجع تيبو كورتوا، حارس مرمى الملكي، الهزيمة إلى البطاقة الحمراء التي تلقاها أودريوزولا والتي جعلت الأمور معقدة أكثر في الدقائق الأخيرة.

جدير بالذكر أنّ كورتوا استقبل 9 أهداف في آخر 14 تسديدة على مرماه بجميع البطولات رفقة ريال مدريد.