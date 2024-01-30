مارسيلو جاياردو يقول "كلمته الأخيرة" في مستقبل كريم بنزيما وأجانب الاتحاد .. مفاجآت كبرى

تحديد أجانب الاتحاد في النصف الثاني من موسم 2023-2024..

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حسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، مستقبل أجانب الفريق الأول لكرة القدم، قبل ساعات من إغلاق باب الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الاتحاد يضم 10 أجانب - حاليًا -؛ حيث يجب عليه رفع اسمين منهم، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم "المحلية"، مع إمكانية الاستعانة بهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "الرياضية"، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بإعلانها استقرار جاياردو، على استمرار الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي ومواطنه المهاجم رومارينيو، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، رغم أنباء الاستغناء عنهما.

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الصحيفة أعلنت استمرار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في صفوف العميد الاتحادي كذلك، رغم خلافاته مع المدير الفني الأرجنتيني، طوال الفترة الماضية؛ بعد تأخره في العودة من الإجازة الممنوحة له.

وكشفت الصحيفة، عن أن مارسيلو جاياردو، قرر رفع اسم صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورونادو، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، من القائمة المحلية، مع إمكانية الاستعانة بهما في المسابقة القارية.

وبالتالي.. سيكون أجانب نادي الاتحاد، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي؛ هم: "الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، قلب الدفاع المصري أحمد حجازي، قلب الدفاع الإيطالي لويس فيليبي، لاعب الارتكاز البرازيلي فابينيو، متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، المهاجم البرازيلي رومارينيو، المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما".

تأكيدات عالمية على مصير أجانب الاتحاد..

وتأكيدًا لخبر "الرياضية".. أوضحت صحيفة "UOL" البرازيلية، أن جاياردو عقد جلسة مع رومارينيو، أخبره فيها بالتمسك ببقائه حتى نهاية عقده على الأقل، في صيف 2024، ورفض رحيله إلى نادي الشباب السعودي، في الشتاء الحالي.

أما الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو شدد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على استمرار محاولات نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع جوتا من الاتحاد؛ مع وجود صعوبات تتعلق بالرواتب وقيمة الضرائب.

وأخيرًا.. أشارت صحيفة "ماركا"، إلى عدم اعتذار بنزيما، لمدربه الأرجنتيني أو أي مسؤول في نادي الاتحاد - حتى الآن -، على تأخره في العودة من إجازته، كاشفة في نفس الوقت عن أن بقاءه في الفريق؛ مرهونًا بتصفية خلافاته مع مارسيلو جاياردو، وهو الأمر وارد الحدوث.

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