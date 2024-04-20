مارسيلو جاياردو يسابق مدرب ريال مدريد السابق على قيادة عملاق إيطاليا!

4 مرشحين على المقعد الحائر في إيطاليا

بات الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على أبواب الرحيل عن اتحاد جدة، بعدما تلقى عرضًا من أحمد عمالقة الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن بيولي يأتي ضمن قائمة المرشحين لتدريب ميلان خلال الفترة المقبلة، في ظل المطالبات برحيل الإيطالي ستيفانو بيولي مع تراجع مستوى النتائج.

وأوضحت أن بيولي يقضي أيامه الأخيرة مع ميلان، في ظل ضياع فرصة المنافسة على الدوري الإيطالي لحساب إنتر المتصدر ووداع الدوري الأوروبي على يد مواطنه روما.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن قائمة المرشحين ضمن 3 أسماء أخرى، هم: جولين لوبيتيجي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ليل وروما الأسبق، وكريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الأسبق.

ويمتلك جاياردو صاحب الـ48 عامًا مسيرة تدريبية مميزة، خصوصًا خلال توليه قيادة ريفر بليت، إلا أنه لم يكن موفقًا في موسمه الأول مع اتحاد جدة.

وودع العميد منافسات كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، قبل أن يخسر كأس السوبر السعودي في النهائي أمام الهلال، بينما فقد فرص المنافسة على لقب دوري روشن حيث يحتل المركز الخامس بـ47 نقطة.