دون قضية رسمية .. الاتحاد يستعين بمحامٍ أجنبي بسبب مارسيلو جاياردو!

خطوة استباقية من نادي الاتحاد

قرر دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، الاستعانة بمحامٍ أجنبي خلال المرحلة المقبلة، بسبب فسخ عقد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" أن قرار إقالة جاياردو جاء قبل المدة المتفق عليها، وأن هناك مفاوضات تمت بين إدارة النمور والمدرب الأرجنتيني لحل الأزمة بشكل ودي.

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وأضافت الصحيفة أنه لا توجد حتى الآن قضية بين الاتحاد وجاياردو في الاتحاد الدولي "فيفا"، ولكن مسؤولو العميد اتخذوا تلك الخطوة الاستباقية تحسبًا لأي قضية.

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ويمتلك الاتحاد الأسباب القانونية التي دفعته إلى فسخ العقد مع مارسيلو جاياردو، وفقًا لما جاء في الصحيفة.

يُذكر أن جاياردو كان قد تولى تدريب الاتحاد في نوفمبر 2023 خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي تم إقالته، حيث قاد الفريق في 33 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 4 وخسر 14 مباراة، ولم يحقق أي بطولة.