مارتينيز يُفسر احتفاله "الغريب" بجائزة القفاز الذهبي

حارس مرمى الأرجنتين تُوج بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022

فسر إيميليانو مارتينيز حامي عرين الأرجنتين احتفاله الغريب بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022 الذي اختتم يوم أمس في قطر.

اللاعب الذي لعب دورًا مؤثرًا في تتويج الأرجنتين باللقب العالمي بعد غياب منذ عام 1986 صعد واستلم الجائزة ثم قام بحركة غريبة أمام عدسات المصورين نالت العديد من الانتقادات وعلامات الاستفهام.

مارتينيز فسر ما فعله بالقول "فعلت ذلك لأن الجماهير الفرنسية أطلقت صرخات الاستهجان ضدي، لست أنا من يُعامل بتلك الغطرسة".

الأرجنتين كانت قد تقدمت بهدفين نظيفين قبل أن تتعادل فرنسا في الدقائق الـ10 الأخيرة بهدفين من كيليان مبابي، وفي الشوط الإضافي تقدم ميسي لراقصي التانجو لكن زميله في الفريق الباريسي عاد وتعادل من ركلة جزاء ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

حارس مرمى أستون فيلا تصدى لركلة الترجيح الثانية لحامل لقب 2018 وسددها كومان نجم بايرن ميونخ.