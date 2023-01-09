مارتينيز يكشف عن مصير رونالدو مع منتخب البرتغال!

ماذا قال مارتينيز عن رونالدو؟

تحدث مدرب البرتغال الجديد روبرتو مارتينيز، عن مستقبل النجم كريستيانو رونالدو، داخل صفوف المنتخب بالفترة المقبلة وتحت قيادته، في مؤتمر تقديمه مدربًا جديدًا للفريق خلفًا لسانتوش الذي استقال بعد توديع مونديال قطر.

وقال مارتينيز للصحفيين عندما سئل عما إذا كان لرونالدو دور يلعبه في خططه: "يجب اتخاذ القرارات على أرض الملعب أنا لست مدربًا يتخذ قرارات متسرعة أريد أن أقابل الجميع".

وأضاف:"أريد التحدث والتعرف على جميع اللاعبين كريستيانو جزء من تلك القائمة لقد أمضى 19 عامًا مع المنتخب الوطني ويستحق الاحترام".

وتابع: "الأمر متروك لي لتقديم أفضل قائمة لبطولة أوروبا غدًا سنبدأ العمل والتعرف على جميع اللاعبين وكريستيانو واحد منهم ".

وأكد مارتينيز على مكانة رونالدو في التشكيلة البرتغالية قائلًا:"سنبدأ عملية كرة القدم لمحاولة التعرف على جميع اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا جزءًا من هذا الاختيار وسنمنح جميع اللاعبين فرصة ونحترم كل من هم بالفعل في الاختيار".

وشدد: "إنها عملية يجب أن نواجهها بشكل طبيعي مع تحمل المسؤولية وسوف نتخذ قرارات مهمة للفريق ".

وودع المنتخب البرتغالي بطولة كأس العالم 2022 من دور الثمانية بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة أمام المغرب.

وسيخوض أول مباراة له في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام ليختنشتاين يوم 23 مارس القادم.