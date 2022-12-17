مارتينيز: ميسي كأس العالم أفضل من كوبا أمريكا

مازن زكيمازن زكي
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Messi and MartinezGetty Images
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مارتينيز يعتقد أن ميسي تفوق على نفسه

يرى حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أن زميله ليونيل ميسي يمر بمستوى أفضل الآن مما كان عليه في بطولة كوبا أمريكا 2021.

ويأتي ذلك بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه البرغوث في بطولة كأس العالم قطر 2022، إذ قاد منتخب الأرجنتين للوصول للنهائي ضد فرنسا يوم الأحد المقبل.

وفي غضون ذلك، يرى مارتينيز أن ميسي يمر بأفضل فترة دولية له، إذ تحدث مع صحيفة "نيو إنديان إكسبريس"، وقال: "رأيت ميسي عظيمًا في كوبا أمريكا، لاعبًا استثنائيًا، أحد أفضل اللاعبين".

وواصل: "وفي كأس العالم هذه، اتخذ خطوة للأمام مقارنة بكأس أمريكا الجنوبية، إنه يلعب بشكل أفضل، جسديًا وفنيًا. كان من الصعب جدًا التغلب على ميسي من كوبا أمريكا لكنه فعل ذلك، هذا يعطي طاقة للفريق بأكمله، إنه متحمس ومليء بالبهجة وهذا يساعدنا كثيرًا".

جدير بالذكر أن ميسي بالفعل يقدم عروضًا استثنائية في مونديال قطر، إذ سجل 5 أهداف وصنع 3 لزملائه، ويسعى يوم الأحد للحصول على اللقب من خلال مواجهة النهائي ضد منتخب الديوك.

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  • 91849فرنسا، 2018
  • 66666ألمانيا، 2014
  • 123842إسبانيا، 2010
  • 45395إيطاليا، 2006
327752 الأصوات

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