مارتينيز: ميسي أهم من الرئيس وقد يلعب في كأس العالم 2026

ألمح حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز إلى أن ليونيل ميسي قد يشارك في بطولة كأس العالم 2026، حيث أوضح أن البرغوث يمكنه الاستمرار حتى سن الـ 50 عامًا.
وكان ميسي قد سبق وأن قال إن نهائي كأس العالم يوم الأحد أمام فرنسا قد يكون آخر ظهور له في المسابقة، وذلك بعد عرضه الكبير في الفوز بثلاثية ضد كرواتيا.
لكن مارتينيز تحدث مع "Footballers Lives"، وقال: "بالنسبة لي، يمكنه اللعب حتى يبلغ من العمر 50 عامًا، يبدو حادًا حقًا ويبدو جيدًا جدًا، يجعل الأمور تبدو سهلة، إنه أصعب شيء يمكن القيام به".
وواصل: "اللعب إلى جانبه جعلني لاعب كرة قدم أفضل بالتأكيد، كان من المناسب أن يفوز ميسي بكوبا أمريكا، إنه يمثل البلاد كبطل، الناس يحترمون ميسي أكثر من الرئيس، سيبقى الناس في المنزل 24 ساعة إذا طلب منهم ميسي، إنه رقم واحد، عامل مجتهد وملهم للجميع".
كما رفض مارتينيز الرد على سؤال عما إذا كان كريستيانو رونالدو يستحق لقب "GOAT" مع اعتقاده أن ميسي هو رقم واحد بغض النظر عما إذا كان سيرفع كأس العالم أم لا، وعن هذه الفكرة، اختتم: "هل علي أن أجيب؟".
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