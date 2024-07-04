روبرتو مارتينيز يرفض الرضوخ للضغوطات بشأن رونالدو ويؤكد: ليس لدينا خطة لإيقاف مبابي!

البرتغال بلا خطة لإيقاف مبابي قبل ربع نهائي يورو 2024...

أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أنه فريقه لا يوجد لديه أي خطة لإيقاف كيليان مبابي، نجم فرنسا في المباراة المرتقبة بين الفريقين، كما رفض الاتهامات التي تشير إلى أن فريقه لا يجازف في المباريات.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب البرتغالي، أمام نظيره الفرنسي، مساء غد الجمعة ضمن مباريات ربع نهائي بطولة يورو 2024، على ملعب فولكسبارك.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مفتاح الفوز بالنسبة لنا هو أن يعمل اللاعبون بجهد لإظهار أسلوب لعبنا، لدينا تناغم والجميع يعرف كيف يلعب، الشيء المهم هو تنفيذ التعليمات، نجن جاهزون لربع النهائي".

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وعند سؤاله عن حديثه مع اللاعبين عقب ركلات الترجيح الأخيرة أمام سلوفينيا، علق: "هناك لحظات للفريق وللأشياء الأخرى سنتشاركها معكم في المستقبل، وهناك أشياء أريد أن أتركها فقط في غرفة خلع الملابس".

وبشأن ما إذا كانت البرتغال ستبادر بالخطورة أمام فرنسا، أوضح: "المباريات تنافسية للغاية، الجميع يستعد وسيكون من الصعب تسجيل الهدف الأول، أنا لا أتفق مع مقولة أن فريق لا يجازف، لقد قمنا بذلك في الكثير من المباريات".

وتابع: "لدينا شخصية في الملعب وهناك العديد من الإحصائيات التي تظهر أن فريقنا يخاطر، وأننا نسعى لاستغلال المواهب للفوز بالمباريات".

أما عن خطته لإيقاف كيليان مبابي في اللقاء، أشار: "أهم شيء هو إيقاف الجميع، فرنسا ليست مبابي، هناك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في المساحات، وهذا ما سيتعين علينا تقليصه، إنهم يعرفون كيف يخلقون المساحات وينطلقون بالهجمات المرتدة، علينا السيطرة على اللقاء وتجنب الهجمات المرتدة".

وعن مواجهة رونالدو ومبابي، قال مارتينيز: "إنهما لاعبان لا يصدقان، ومن الواضح تأثير رونالدو على مبابي، وسيفعل مبابي نفس الأمر مع اللاعبين الشباب، لكن الفريق يحتاج غدًا إلى تقديم أفضل ما لديهما للفوز".

وأنهى تصريحات مؤكدًا أن رونالدو، مع برونو فيرنانديش، سيكونان هما المسؤولان عن تنفيذ الركلات الحرة في المنتخب البرتغالي، وأن كريستيانو يتدرب كل يوم على تنفيذ تلك الركلات، في رد على الانتقادات الكبرى التي يتعرض لها الدون، حتى وصلت لاتهامات البعض له بـ"الأنانية" في ظل تقدمه لتسديد كافة تلك الكرات.