مارتينيز: رفضت ريال مدريد، وكنت قريبًا للغاية من برشلونة

لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي يؤكد رفضه الانضمام لريال مدريد وإنه كان قريبًا من برشلونة.

أكد لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر إنه كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف برشلونة قبل أن يقرر في النهاية الاستمرار رفقة فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مارتينيز لصالح صحيفة "ليبرو"، حيث أكد رفضه لريال مدريد قبل الانضمام لإنتر.

ما الذي قاله لاوتارو مارتينيز عن رحيله لبرشلونة؟

قال مارتينيز: "كنت قريبًا للغاية من الانضمام لبرشلونة، لقد كانت لحظات هامة للغاية بالنسبة لي، لكنهم عانوا من مشاكل مالية".

وأضاف: "عندما حدث ذلك قررنا أن نستمر في إنتر لهذا العام من أجل الاستمرار في التطور، ولحسن الحظ حققنا الدوري الإيطالي".

ما الذي قاله لاوتارو مارتينيز ليونيل ميسي؟

أردف مارتينيز: "لقد تحدثنا مع ليونيل ميسي عندما كنا نخوض مباريات التصفيات، لقد كانت فرصة جيدة بالنسبة لي، وقربنا من بعضنا البعض".

وأكمل: "لا يمكنني الكشف عن المزيد من التفاصيل، لقد استمريت في إنتر وقاتلت ولحسن الحظ كان ذلك هو القرار الصحيح، واليوم معي لقب الدوري".

وأسهب: "كل يوم أتعامل مع زانيتي، وزميلي في المنتخب هو ميسي، وعمري 23 عامًا وحالي أكثر من رائع وأفعل الذي أحبه، أنا حقًا أستمتع باللحظة التي أمر بها سواء مع المنتخب أو إنتر".

ما الذي قاله مارتينيز عن ريال مدريد؟

ريال مدريد جاء وسعى للحصول على خدماتي أكثر من مرة من قبل، عندما كنت في فرق الشباب، لكنني أردت أن أصنع اسمي في كرة القدم الأرجنتيني أولًا، وأن اتخذ مثل تلك الخطوة عندما أصبح مستعدًا".

جدير بالذكر أن عقد مارتينيز مع إنتر ينتهي بنهاية الموسم بعد القادم 2022-2023، وتحدثت تقارير عديدة عن إمكانية تمديده قريبًا.

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