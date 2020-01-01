مارتينيز: دي بروينه سيترك مانشستر سيتي

صدمة كبيرة لسيتي

توقع روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، رحيل نجم فريقه كيفين دي بروينه عن ناديه الحالي مانشستر سيتي حال استمرار عقوبته بالحرمان من المشاركة أوروبياً.

وتم توقيع عقوبة بحرمان سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لعامين مقبلين بسبب خروقات لقواعد الاتحاد الأوروبي، وإن كان لم يتم البت بعد في التظلم الذي تقدم به.

وقال مارتينيز مع "بي إن": "كيفين شخص يحب الفوز، أعتقد سيقيم كل شيء قبل أن يتخذ قراره النهائي، سيضع في اعتباره عقوبة دوري الأبطال".

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وأكمل: "سيفكر أيضاً في المدرب الذي يحظى معه بعلاقة قوية وإذا كان سيستمر في النادي، سيفكر ماذا سيكون الوضع في السنوات المقبلة، لا يمكن لأحد نصحه في هذا الأمر".

وواصل الإسباني: "النصيحة الأفضل هي شعوره كلاعب، لا تريد التفكير عند نهاية المشوار أن كان يجب أن أفعل هذا أو ذاك، هو شخص ناضج ويضع كل شيء في الاعتبار".

وختم: "بالتأكيد سيفكر في عقوبة مانشستر سيتي، على مدار الأعوام هو يفضل البقاء في المكان الذي يجعله سعيداً، ولكن برأيي العقوبة إذا استمرت ستلعب دوراً في مصيره".

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ويملك صانع الألعاب البلجيكي عقداً مع فريقه الإنجليزي يمتد حتى 2023، وشارك معه في 35 مباراة الموسم الجاري بكل المسابقات، مساهماً في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 19.