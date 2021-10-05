مارتينيز: تألق هازارد مع ريال مدريد مسألة وقت

مدرب بلجيكا يتحدث عن وضع هازارد مع ريال مدريد.

أكد الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن إيدين هازارد سينجح في التألق مع نادي ريال مدريد، بعد عامين مخيبين للآمال في "سانتياجو برنابيو".

هازارد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019، في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد، لم يتمكن هازارد من الظهور بأفضل مستوى له، بسبب الإصابات المتلاحقة التي ضربته بشكل متكرر على مدار الموسمين الماضيين.

هازارد بدأ الموسم الحالي بشكل أفضل بدنيًا، لكنه حتى الآن لم يظهر بأفضل صورة فنية له، وهو ما يثير قلق جماهير النادي الملكي.

مارتينيز تحدث عن وضعية هازارد في مقابلة أجراها مع صحيفة "as" الإسبانية، وناقش كذلك خلال الحوار عددًا من القضايا المختلفة مثل ارتباطه بتدريب برشلونة في الآونة الأخيرة.

ماذا قال مارتينيز عن فرصة تدريب برشلونة؟

قال مدرب بلجيكا عن فكرة تدريب برشلونة: "لم أفكر في ذلك حقًا، أنا أفكر في دوري الأمم الأوروبية لمدة عام ونصف، وهذا ما يقلقني الآن".

وأضاف: "مرجعي الفني هو يوهان كرويف، الذي غير كرة القدم بشكل جذري، وقدم مفاهيم لم نشهدها من قبل، لقد أثر على كرة القدم بطريقة لم يفعلها أي شخص آخر".

ماذا قال مارتينيز عن وضع هازارد مع ريال مدريد؟

وتطرق روبيرتو مارتينيز للحديث عن وضع إيدين هازارد مع ريال مدريد، وقال: "لقد عانى من عامين قاسيين بسبب الإصابات، في بعض الأحيان يتم البحث عن أسباب لذلك، لكن ببساطة لا توجد أسباب".

وأضاف: "لقد رأيت هازارد يفوز بالدوري في فرنسا، ويفوز بالدوري الإنجليزي مع مشروعين مختلفين، إنه لاعب مختلف، ونجح في التألق في دوري بدني مثل الدوري الإنجليزي".

وتابع: "بعد ذلك، مع المنتخب، هازارد فريد، من العار ألا أراه سعيدًا أو يلعب أكثر في العامين الماضيين، لم يكن قادرًا على أن يكون في أفضل حالاته مع ريال مدريد، وعدم تقديمه لإمكانياته الكبيرة".

وأكمل: "إنه هادئ جدًا، يجعل الأمور تسير بصورة طبيعية، ولهذا يدرك أن الإصابات جزء من كرة القدم، لديه أيضًا شخصية تمكنه من النهوض بسرعة، إنه قائد بالفطرة، وكان له تأثير مهم للغاية مع منتخب بلجيكا".

واختتم مارتينيز حديثه قائلًا: "على المستوى الإنساني يمكنك أن تثق في هازارد، وعلى مستوى كرة القدم لا يوجد نقاش، إنها مسألة وقت قبل أن نرى أفضل نسخة منه في إسبانيا".

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