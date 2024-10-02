"هناك الكثير من الضوضاء" .. زوبيمندي يكشف حقيقة توسله لليفربول من أجل ضمه في يناير

نجم ريال سوسيداد يتحدث عن مفاوضات ليفربول في الصيف الماضي..

رفض مارتن زوبيمندي، لاعب ريال سوسييداد، إبداء أي ندم على قراره برفض الانتقال إلى ليفربول، على الرغم من البداية السيئة لفريقه هذا الموسم.

وكان زوبيمندي مرشحًا بقوة للانتقال إلى الريدز في الميركاتو الصيفي المنصرم، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، لكنه تراجع عن كلمته لإدارة ليفربول وقرر البقاء في النادي الإسباني.

وقال زوبيمندي في تصريحات لصحيفة "Noticias De Gipuzkoa" المحلية: " فلسفتي هي أن أفعل ما أشعر أنه صحيح، وحتى الآن، اختار البقاء مع ريال سوسييداد وبالطبع لست نادمًا على البقاء مع ريال سوسييداد".

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وأضاف اللاعب صاحب الـ25 عامًا: "مررت بلحظات غير مريحة وكان أفضل شيء بالنسبة لي هو البقاء هنا وأنا سعيد وهادئ للغاية، حيث وجدت السلام النفسي".

ووسط سلسلة الأداء الضعيف لفريقه في بداية الموسم، زعم تقرير من مجلة "ستاديو ديبورتيفو" الإسبانية، أن زوبيمندي طلب من ليفربول محاولة التعاقد معه مرة أخرى في يناير.

وفي هذا الشأن قال مارتن: "هناك الكثير من الضوضاء حولي بسبب الصحافة ولكن في النهاية كل شيء أسهل من كل ذلك".

وتابع: "لا يمكنني التفكير في ذلك بعد 4 أو 5 مباريات من بداية الموسم، لقد اتخذت قراري في وقتها وأعتقد أنه القرار الصحيح والنتيجة لم تؤثر عليّ".

وختم اللاعب الإسباني: "أرى كثير من الرغبة لدى لاعبي ريال سوسييداد لتصحيح مسار هذا الفريق، يمكنك مشاهدتنا ونحن نتدرب وأنا متأكد أننا سنحظى بموسم جيد".