مارتا: كرة القدم النسائية تحتاج للتضحيات

نجمة كرة القدم البرازيلية مارتا تؤكد أن لعب كرة القدم النسائية يتطلب الكثير من العمل والتضحيات من أجل التقدم فيها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعربت البرازيلية مارتا نجم كرة القدم النسائية عن أملها في أن يكون الجيل القادم أكثر تحملًا للمسؤولية عندما يتعلق الأمر بكرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلت بها عقب مواجهة فرنسا في كأس العالم، وأظهرت من خلالها انفعالات كبيرة للغاية.

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(🖌🎨: @omomani ) pic.twitter.com/6PkGfKhNYx — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وقال مارتا: "كرة القدم النسائية تحتاج دومًا للمزيد من العمل والتركيز والتدريب والاعتناء بالنفس، وأن تكوني مستعدة لأي شيء".

وأضافت: "يجب أن تكوني مستعدة لخوض 90 دقيقة بكل قوة وأن يكون لديكي قدرة على خوض 30 دقيقة إضافية من أجل فريقِك".

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وأكملت: "هذا ما أطلبه من كل فتاة، كرة القدم النسائية هي ما سيستمر، مارتا ستذهب وفورماجيا سترحل كذلك كريستين، كرة القدم النسائية تعتمد عليكي لتستمر، فكري في ذلك واعملي من أجله".

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي للسيدات كان قد خسر أمام فرنسا في ثمن نهائي المونديال بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت الإضافي.