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الدوري المكسيكي - الدرجة الأولى

مارادونا يتجه لترك فريقه المكسيكي بسبب الموت

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Getty Images
فريق مارادونا فشل بالترقي للدرجة الأولى
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا قد يترك فريقه إلدورادو المكسيكي بعد فشله في قيادته للترقي لدوري الدرجة الأولى.

وخسر إلدورادو بهدف نظيف على يد أتلتيكو سان لويس في المباراة النهائية لدوري الصعود، ليبقى ضمن الدرجة الثانية المكسيكية.

وعلق مارادونا قائلاً للصحافة بعد المباراة: "أنا حزين للاعبين وليس لنفسي، في حياتي خسرت وفزت كثيراً، كنت قريباً من الموت هنا، صدقني أنا حزين".

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وكشفت "ماركا" أن مارادونا قد يترك إلدورادو ويرحل إلى فريق زولوس بالدرجة الأولى المكسيكية، كما أنه تلقى عدة عروض من خارج البلد اللاتيني كذلك.

وكان مارادونا قد تعرض لوعكة صحية منتصف الموسم بعد تعرضه لنزيف داخلي أجرى على إثره جراحة عاجلة.

 

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