مارادونا في فيفا 21: كيف يمكنك اللعب بالأسطورة الأرجنتينية؟

حتى إذا لم تستطع شراء مارادونا في ألتميت تيم، فهناك طرق للعب باللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم بلعبة فيفا 21، وفي هذا التقرير نستعرض معًا سبل ذلك..

يُصنف دييجو آرمانو مارادونا كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ونتيجة لذلك كان من الطبيعي أن يكون أحد أهم النجوم الموجودين في لعبة فيفا 21؟

تم إدراج مارادونا في لعبة فيفا في قائمة اللاعب الأيقوني إلى جانب نخبة من لاعبي كرة القدم التاريخيين مثل بيليه ويوهان كرويف وليف ياشين وآخرين.

بعد وفاة مارادونا المفاجئة الأسبوع الماضي، ازداد الطلب عليه في لعبة فيفا 21 وتحديدًا في سوق ألتميت تيم، فكانت رغبة أغلب اللاعبين هي جلب الأسطورة الأرجنتينية إلى فرقهم.

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حتى إذا لم تستطع أن تقتني مارادونا في فريقك بألتميت تيم، فثمة طرق أخرى يمكنك أن تلعب به من خلالها في لعبة فيفا 21، هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

كيف يمكنك جلب أيقونة مارادونا في فيفا 21؟

تتوفر الأيقونات فقط في لعبة فيفا ألتميت تيم، وهي من أغلى وأندر اللاعبين باللعبة.

يتراوح سعر أيقونات مارادونا بين 2 مليون و3 مليون قطعة نقدية.

لن يتمكن معظم الأشخاص من شراء هذه الأنواع من الأيقونات لأنها باهظة الثمن، ولكن يمكنك تجربة مارادونا باستخدام عنصر الإعارة الخاص به أو في FUT Draft.

يتيح لك وضع Draft استخدام بعض أفضل اللاعبين في اللعبة، بما في ذلك اللاعبين المميزين مثل لاعبي فريق العام أو فريق الموسم ، بالإضافة إلى الأيقونات.

إذا كنت محظوظًا ، فقد تتمكن من اللعب بمارادونا واستخدامه في منافسة خروج المغلوب في هذا الوضع.

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كيف يمكنك جلب مارادونا تيفو في فيفا 21؟

بعد وفاة مارادونا، أضافت لعبة فيفا 21 شاشة كبيرة جديدة بعنوان "شكرًا دييجو" مع رسالة مؤثرة للاعب كرة القدم الأسطوري.

تم منح أيضًا كل لاعب في ألتميت تيم مكافأة مجانية بتيفو مارادونا وقميص منتخب الأرجنتين الأساسي والاحتياطي.

يمكنك الحصول على هذه العناصر عن طريق تسجيل الدخول إلى اللعبة على وحدة التحكم الخاصة بك أو عن طريق فتح تطبيق الويب أو تطبيق Companion، وستتم إضافتها كعناصر غير قابلة للاستبدال.

لاستخدام مارادونا تيفو في اللعبة، انتقل إلى قسم الملعب عن طريق الضغط على العصا اليمنى لأعلى في القائمة، انتقل إلى قسم الحشود وستكون قادرًا على تخصيص تيفوز لأقسام مختلفة من ملعبك.

تقييمات مارادونا في لعبة فيفا 21

كل أيقونة لها إصدارات مختلفة بناءً على كل فترة في مسيرة كل لاعب، بما في ذلك "Prime icon" التي تمثل ذروة مستويات اللاعب.

تكون الإصدارات الأعلى تقييمًا أغلى سعرًا بالطبع، ولا يتم إصدار "Prime icon" - البطاقة الأعلى على الإطلاق - في بداية اللعبة، بل بعد مرور بضعة أشهر من الموسم.