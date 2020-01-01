مارادونا شخصية العام 2020

الأسطورة رحل عن عالمنا

وقع الاختيار على الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييجو أرماندو مارادونا كشخصية العام 2020 من قبل استفتاء صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

"الفتى الذهبي" فارق العالم في نوفمبر الماضي بعد متاعب صحية، وتم تشييع جنازته وسط حضور الآلاف من الشعب الأرجنتيني ومحبيه حول العالم.

اقرأ أيضاً .. عام مارادونا وأجراس ريال مدريد .. عناوين الصحف 31 ديسمبر 2020

المزيد من الفرق

واختارت "موندو" مارادونا كشخصية للعام بسبب ما وصفته بالزلزال في العالم أجمع بعد وفاته، والإجماع على حبه وتقديره من طرف النجوم والجماهير.

الجائزة التي تُعطى للمرة الأولى هذا العام شهدت ترشيح تسع شخصيات أخرى بجانب مارادونا، ومنهم مواطنه ليونيل ميسي والحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت بعد قيادتها لقاء بدوري الأبطال في سابقة تاريخية.

وتواجد بالقائمة أيضاً لويس هاميلتون، متسابق الفورمولا وان الشهير، ولاعب كرة المضرب رافائيل نادال، وأسطورة كرة السلة الراحل كوبي برايت، ومواطنه مايكل جوردون.

اقرأ أيضاً .. وداعاً دييجو مارادونا .. عناوين الصحف 26 نوفمبر 2020

وشهدت القائمة حضور الأمريكي جورج فلويد، ضحية أعمال العنف من الشرطة، والذي بسببه تصاعدت موجة الاحتجاجات حول العالم أجمع.

جائزة الجريدة الكتالونية لأفضل شخصية في العام ستصبح فقرة ثابتة حسبما أوضحت الصحيفة، وستعطى للشخص الأكثر تأثيراً في العام، سواء في الحياة عامة أو الرياضة.