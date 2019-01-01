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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مارادونا: لا داعي للقلق

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أسطورة كرة القدم يُطمئن جماهيره

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طمأن دييجو أرماندو مارادونا عشاق كرة القدم حول حالته الصحية، بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته بنزيف داخلي.

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وكان نجم برشلونة ونابولي السابق قد دخل المستشفى يوم الجمعة في الأرجنتين بعد اكتشاف نزيف في معدته خلال فحوصات اعتيادية قام بها قبل عودته للمكسيك حيث يتولى تدريب فريق دورادوس دي سينالوا.

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وقد تحدث بطل العالم 1986 ووصيف بطولة 1990 مطمئنًا عشاقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال "أريد أن أشكركم جميعًا لرسائل الدعم. أنا بخير الآن وأعتذر عن التسبب لكم بالقلق دون سبب".

"أحب أن أؤكد لكم أنه لا شيء خطير وأنني في حالة جيدة. أنا أعتني بحفيدي بينيا ودييجويتو ماتياس وابني دييجو فيرناندو. قبلة لكم جميعًا".

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