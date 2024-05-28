ماذا يفعل حينما يصاب بالأرق بعد المباريات؟ كارلو أنشيلوتي يجيب..

المدرب الإيطالي لا يتوقف عن المزاح

أجرى برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير حوارًا مع مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على أن تنشر تفاصيله تباعًا خلال الأيام المقبلة.

ونشر البرنامج عبر حساباته الرسمية المقطع التشويقي الخاص بمقابلة أنشيلوتي، وكان أبرزها لقطة مع المحاور، الصحفي الشهير جوسيب بيدريرول.

وسأل بيدريرول أنشيلوتي في هذا الجزء الذي لم يتجاوز 30 ثانية: "هل تعرف الشيرنيتجيتو؟" وكان رد أنشيلوتي عليه مختلفًا!.

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في البداية تحدث أنشيلوتي بجدية فقال: "بالطبع أعرف الشيرنجيتو".. قبل أن يضيف مازحًا: "عقب بعض المباريات لا أستطيع النوم.. أقوم بتشغيل الشيرينجيتو، ومن ثم أستطيع النوم (يضحك)".

ويعد "الشيرنجيتو" من البرامج الحوارية الشهيرة في إسبانيا، ويستضيف عادة صحفيين ومشاهير محسوبين على كل من ريال مدريد وبرشلونة ويخلقون حالة حوارية صاخبة.