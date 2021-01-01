"ماذا يفعل جريزمان في برشلونة؟ نلعب بعشرة لاعبين في وجوده!"

هجوم شرس للغاية..

لا تتوقف الانتقادات لأنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، من قبل مشجعي وأساطير النادي الكتالوني، وهذه المرة من خريستو ستويتشكوف، الذي لم يتوان في الهجوم على الدولي الفرنسي.

وكان جريزمان قد وصل إلى برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أتلتيكو مدريد في ثاني أكبر صفقات البرسا عبر تاريخه، حيث دفعت إدارة بارتوميو حينها 125 مليون يورو للظفر به.

لكن الواقع أن جريزمان سواءً بالأرقام أو الأداء على أرض الملعب لم يقدم على مدار الموسمين الأخيرين ما يشفع للإدارة السابقة دفع هذا المبلغ الضخم من أجله، وهذا ما دعا ستويتشكوف لمهاجمته بعنف.

الأسطورة البلغارية للبرسا قال في تصريحات للصحافة "عندما يكون جريزمان في أرض الملعب، فإن برشلونة يلعب بعشرة لاعبين فقط (إشارة إلى انعدام فائدته)".

كما أضاف "إذا ما كان برشلونة يريد فعل شيء ما على المدى الطويل، فعليه بيع جريزمان في أقرب فرصة ممكنة".

وأتم ستويتشكوف تصريحاته النارية قائلًا "يجب أن يبقى ترينكاو ومارتن برايثوايت في الفريق بصورة طبيعية، ما الذي يفعله جريزمان هنا؟".

الجدير بالذكر أن جريزمان شارك هذا الموسم في 38 مباراة بمختلف المراكز مع المدرب رونالد كومان، وقد سجل 12 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.