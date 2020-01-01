ماذا يحتاج ليفربول ليستفيق من الكبوة الأخيرة؟

خطوات سهلة ليعود الريدز إلى الطريق الصحيح

يمر ليفربول بمرحلة من التخبط وتراجع النتائج في الفترة الأخيرة، أدت إلى خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي وخسارة مباراته الأولى هذا الموسم في البريميرليج.

ليفربول بدأ الموسم، بقوة ويتربع على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة، والفوز بالسوبر الأوروبي.

ولكن شهد النصف الأخير من فبراير، تراجع ملحوظ وخسر الفريق ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وودع كأس الاتحاد الإنجليزي.

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يجب على إدارة ليفربول وجهازه الفني، اتخاذ بعض الاحتياطات خلال الفترة القادمة، لمنع تكرار تلك الكبوة من جديد.

لعل أبرز ما يحتاجه الريدز لإيقاف تلك الكبوة في الفترة القادمة، هو تدعيم الفريق بلاعب بديل لجوردان هندرسون خلال فترة الانتقالات القادمة، خاصة بعدما ظهر تراجع المستوى الواضح بعد إصابة قائد الريدز والذي أثر على وسط الملعب بشكل ملحوظ.

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ومن ضمن ما يتعين على إدارة ليفربول فعله، هو إيجاد بديل هجومي فعال للثلاثي، ماني وصلاح وفيرمينيو، إذ يعاني ليفربول من نقص في الفعالية الهجومية في حال غياب أحد من هذا الثلاثي.

والآن يبدو واضحاً للجميع، أن ما يمر به الفريق مرحلة مؤقتة ومن السهل تداركها ولكن بخطوات بسيطة وبتركيز من اللاعبين يستطيع الفريق، إكمال ما بدأه ويحقق الألقاب هذا الموسم.