"ماذا نستفيد من دوري أبطال آسيا؟ الدوري السعودي أفضل"

الكرة الإماراتية والقطرية شهدت تراجعًا في مستوياتها

يرى الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، أن مسابقة الدوري السعودي أقوى وأفضل بمراحل من دوري أبطال آسيا، متسائلًا ما هي الاستفادة من المشاركة بالبطولة القارية؟

وقال الدبيخي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الكرة القطرية والإماراتية فيها انخفاض في المستوى الفني، والدحيل انتشى نوعًا ما فنيًا وحقق الفوز على الشباب، ومنذ 4 مواسم كان مرعب والآن انخفض فنيًا".

وأضاف: "تركيز الشباب الآن على دوري روشن، مجموعة الهلال كانت من أسهل المجموعات، وأرى أن تركيز الشباب في الدوري السعودي أفضل وأهم من دوري أبطال آسيا".

وواصل: "ماذا نستفيد من دوري أبطال آسيا؟ الدوري السعودي أقوى من تلك البطولة، لأن قرارتها مبهمة ومشتتة وأنظمتها مختلفة والقرعة تقام الساعة السابعة صباحًا".

وصعد الهلال للمشاركة في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الدحيل القطري، الذي حقق الفوز على الشباب في دور ربع النهائي.