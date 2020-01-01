ماذا قدم محمد كالون مع الاتحاد حتى يستحق هذه الضجة؟

تعود هذه القصة إلى عام 2005 وبالتحديد عندما انتقل مهاجم موناكو الفرنسي السيراليوني محمد كالون إلى نادي الاتحاد

لا تنسى جماهير نادي الاتحاد السعودي ذكريات واحدة من أشهر الصفقات التي شهدتها الكرة السعودية والتي أحدثت حالة جدل كبيرة جدًا بين ناديي الهلال والاتحاد.

وتعود هذه القصة إلى عام 2005 وبالتحديد عندما انتقل مهاجم موناكو الفرنسي السيراليوني محمد كالون إلى نادي الاتحاد لمدة عام على سبيل الإعارة، كما أكد ذلك رئيس النادي منصور البلوي حينها بعد أن كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الهلال.

وتحول احتراف كالون في الدوري السعودي إلى أزمة بين مسؤولي الهلال والاتحاد، بسبب هروب اللاعب من العاصمة الرياض التي وصلها للتوقيع مع إدارة نادي الهلال إلى مدينة جدة (غرب السعودية) للتعاقد رسميًا مع الاتحاد بطل الدوري السعودي حينها.

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ولكن مع كل هذه الأحداث، ماذا قدم كالون خلال مسيرته مع الاتحاد

أعير كالون من نادي موناكو الفرنسي لنادي الاتحاد بمبلغ 4,5 ملايين يورو عام 2005، وحقق مع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا 2005 للمرة الثانية على التوالي.

بالإضافة إلى مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2005 مع فريقه في ذلك الوقت أيضًا نادي الاتحاد الذي حل رابعًا في البطولة.

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كما حاز على لقب هداف دوري أبطال آسيا 2005 مع فريق الاتحاد السعودي بواقع (6) أهداف من أصل ست مباريات لعبها، ويرتبط بشكل وثيق بالجماهير الاتحادية التي تعشق هذا اللاعب حتى وقتنا هذا.