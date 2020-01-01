ماذا قدم رومارينيو مع الاتحاد حتى يستحق هذه الضجة؟

قدم رومارينيو للاتحاد في الموسم الماضي من نادي الجزيرة الإماراتي

واصلت جماهير نادي الاتحاد التعبير عن غضبها من التقارير التي أكدت نهاية مشوار اللاعب البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا المعروف باسم (رومارينيو).

وبحسب العديد من التقارير فأن رومارينيو خاطب الفيفا من أجل فسخ تعاقده مع نادي الاتحاد بسبب عدم الحصول على راتبه لفترة طويلة.

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ومن حق جماهير العميد أن تحزن على هذه الأنباء بالتأكيد، نظرًا للقيمة الفنية المميزة للاعب وما يُقدمه مع الفريق.

وقدم رومارينيو (29 عامًا) للاتحاد في الموسم الماضي من نادي الجزيرة الإماراتي الذي لعب له موسمًا وحيدًا سجل خلاله 17 هدفًا خلال 42 مباراة.

وقبلها لعب لفريق الجيش القطري لمدة 3 مواسم سجل خلالها 60 هدفًا في 101 مباراة، وقبلها صنع اسمه مع كورينثيانز البرازيلي.

في الموسم الأول مع الاتحاد، سجل المهاجم البرازيلي 18 هدفًا في 41 مباراة بقميص (النمور)، وذلك على الرغم من معاناة الفريق من الهبوط.

وخلال موسمه الثاني مع الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين؛ تصدر هدافي الفريق برصيد 11 هدفًا، والرابع بالتساوي مع لاعب الهلال كارلوس إدواردو في قائمة هدافي الدوري.

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وعلى الرغم من نتائج الاتحاد المتباينة هذا الموسم إلا أن أداء رومارينيو كان إحدى النقاط المضيئة بالنسبة لجماهير النمور.

وخلال 22 مباراة لعبها رومارينيو في الدوري قبل التوقف، سجل 11 هدفًا وصنع 4 أهداف لزملائه، ما جعله أهم لاعب في صفوف الاتحاد؛ حيث ساهم بنسبة 48 % من أهداف الفريق.

وتوزعت أهداف (روما) الـ11 على شباك 8 فرق، وتعد شباك الشباب الأكثر استقبالاً لأهدافه حيث سجل 3 أهداف في مرمى الليث، منها هدف واحد ذهابًا، وهدفين إيابًا.

ثم يأتي الرائد الذي سجل فيه هدفين، بالإضافة إلى هدف في شباك كل من” الهلال والنصر والوحدة والفيحاء وأبها والتعاون”.

ويبلغ معدل أهداف رومارينيو نصف هدف في كل مباراة، وبشكل أدق فإنه يحرز هدفًا كل 140 دقيقة تقريبًا، كما أنه الأكثر مراوغات ناجحة والأكثر تسديدًا على المرمى من بين لاعبي العميد.