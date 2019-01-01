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كأس آسيا

ماذا قال هزاع بن زايد بعد تأهل الإمارات لنصف نهائي كأس آسيا؟

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انتصار ثمين للمنتخب الإماراتي يجعله على بعد خطوات قليلة من حلم اللقب
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أشاد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتأهل منتخب الإمارات للدور نصف النهائي من كأس الأمم الآسيوية.

الإمارات عبرت دور الثمانية من البطولة بنجاح، مساء اليوم الجمعة، بعد التغلب على أستراليا بهدف دون رد، سجله علي أحمد مبخوت بعد مرور 68 دقيقة.

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الشيخ هزاع بن زايد تواجد وسط حشد كبير من الجماهير في المباراة التي أقيمت بمدينة العين.

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وقال بن زايد عبر تغريدة له على موقع "تويتر":"فرسان الأبيض يواصلون صنع الفارق ويحققون فوزاً جديداً رائعاً.".

 واستكمل:"مبارك للمنتخب بفرسانه وإدارييه وكل الشكر للجمهور الإماراتي والعربي الذي كان حاضراً للدعم والمساندة".

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وأضاف:"بهذه الروح الإيجابية والتنافسية العالية قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة.

وتحجز بذلك الإمارات بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، لتقع في مواجهة صعبة أمام قطر التي تغلبت اليوم على كوريا الجنوبية بنفس الدور.

 

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