ماذا قال ميسي عن حكم مباراة برشلونة وإسبانيول؟!

النجم الأرجنتيني قال كلمته منذ فترة!

قدم الحكم الإسباني ماتيو لاهوز مباراة مثيرة للجدل بين برشلونة وإسبانيول ولاقى الكثير من النقد، لكنها ليست المرة الأولى له، حيث سبق أن تلقى الانتقادات من قبل من فترة ليست ببعيدة.

قبل أسابيع قليلة قاد لاهوز مباراة ربع نهائي كأس العالم بين هولندا والأرجنتين، ووضع نفسه محل انتقادات نجوم الأرجنتين بسبب تصرفاته في اللقاء.

ماذا قال ميسي عن ماتيو لاهوز؟

وقال ميسي وقتها: "الجميع شاهد الأمر، الاتحاد الدولي لا يمكنه أن يضع حكمًا مثل هذا في ذلك المستوى من المباريات".

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون صادقًا، ولا أن أقول ما أفكر فيه، ذلك الحكم لم يكن على قدر تلك المباراة في النهاية".

أما زميله إيميليانو مارتينيز فقد قال: "لقد أعطاهم عشر دقائق وقت بدل من الضائع، لقد أراد أن يتعادلوا، هذا هو أسوأ حكم في كأس العالم على الإطلاق، هو مجنون ومغرور ولو تحدثت له سيرد بشكل سيئ".

ماذا فعل ماتيو لاهوز في ديربي كتالونيا؟

في شوط اللقاء الأول أشهر لاهوز أربع بطاقات صفراء في وجه نجوم الفريقين، بواقع بطاقتين لبرشلونة ومثلهما لإسبانيول ومنهما بطاقتين للاعتراض.

وفي الشوط الثاني أشهر لاهوز 12 بطاقة ملونة ما بين الصفراء والحمراء وطرد جوردي ألبا وفينيسيوس سوزا واحتسب ركلة جزاء لصالح الضيوف.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتشارك النادي الكتالوني القمة مع ريال مدريد بنفس عدد النقاط بنهاية العام.