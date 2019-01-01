ماذا قال كونتي حول أخبار تدريبه لروما؟

العديد من الأخبار تتحدث حول اتفاق وشيك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض أنتونيو كونتي استبعاد تدريبه لروما في الموسم القادم، لكنه لم يُعط إجابة حاسمة حول الأمر.

وكانت جُل المصادر الإيطالية المتابعة قد أكدت عمل روما الجدي للتعاقد مع كونتي الموسم القادم، إذ يتواصل معه فرانشيسكو توتي منذ عدة أسابيع وقدم له الرئيس جيمس بالوتا عقدًا لـ3 سنوات يتضمن راتبًا سنويًا قدره 9.5 مليون يورو.

وينتهي عقد المدرب الإيطالي مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، وقد أبدى رغبته بالعودة للعمل في إيطاليا وارتبط اسمه باليوفنتوس وإنتر وروما وبصورة أقل مع ميلان.

بيتراتشي والمال سلاحا روما لحسم المفاوضات مع كونتي

إحدى مشجعات الجالوروسي والتي تعمل في موقع لاروما24 شاهدت كونتي على الشاطئ في بورتو كاساريو وطلبت التقاط صورة معه ثم سألته عن أخبار تدريبه للفريق، فأجاب "سنرى، سنرى".

وبعدها أخبرته أن روما مكان أفضل للحياة من لندن، فضحك المدرب الذي أقيل من تدريب تشيلسي منتصف الموسم الماضي بعدما كان قد فاز بلقب البريميرليج في موسمه الأول.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة لاريببليكا الإيطالية أن روما يتفاوض حاليًا مع المعد البدني باولو بيرتيلي للعمل مع الفريق، وقد كان أحد أفراد طاقم كونتي الفني في منتخب إيطاليا وتشيلسي، وهو ما يُعزز قرب التوصل لاتفاق مع نجم يوفنتوس السابق.