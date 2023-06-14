ماذا قال؟ سكالوني يعلق على تصريحات ميسي بعدم المشاركة بكأس العالم 2026

سكالوني يعلق على تصريحات ميسي بعدم المشاركة بكأس العالم 2026

تحدث مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، عن قرار ميسي بعدم استعداده للمشاركة بكأس العالم 2026.

وقاد ميسي الأرجنتين، للفوز بلقب كأس العالم في قطر 2022، بعد التغلب على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

في حديث سكالوني بمؤتمر صحفي لمنتخب الأرجنتين، قال:" "تصريحات ميسي تبدو لي حكيمة، وأعتقد أن هذا هو الشيء المنطقي الذي يجب فعله".

ثم أردف:" كأس العالم بعيد للغاية، لكن سنرى ماذا سيحدث فيما بعد، فميسي يعرف جيدًا كيف يلعب كرة القدم عندما يتطلب الأمر".

وأضاف:" وأنا سعيد من أجله لأنه اختار اللعب في المدينة التي يفضلها، بغض النظر عن الدوري أو البلد".

الجدير بالذكر أن يستعد منتخب الأرجنتين، لمواجهة استراليا وديًا، غدا في الثالثة مساءً، بملعب العمال بالصين.

ووفقًا لسكالوني فميسي جاهز للمباراة، وقيادة نجوم كأس العالم أمام استراليا.