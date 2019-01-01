ماذا قال جوارديولا لحكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

بيب جوارديولا يتوجه لحكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عقب انتهاء اللقاء ويتحدث معه.

توجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي فور نهاية مباراة فريقه أمام ليفربول لحكم المباراة مايكل أوليفير.

جاء هذا بعدما سلم على معظم لاعبي الفريقين وذهب بعدها للحكم وشد على يده بشكل قوي وتحدث لها بكلمات أظهرتها عدسات المصورين بشكل واضح.

وقال جوارديولا بشكل ربما ظهر ساخرًا: "شكرًا لك للغاية"، وكرر الجملة من جديد وظهر منفعلًا في ذلك الوقت حتى غادر مكان وقوف أوليفير.

فيديو: هل استحق مانشستر سيتي ركلة جزاء على ليفربول؟

ومن جانبه لم يبدي مايكل أوليفير أي رد فعل على ما فعله جوارديولا، لكن ربما يشير لتلك اللقطة خلال تقرير المباراة وهو ما قد يعرض الإسباني لعقوبة ما.

ورفض جوارديولا عقب المباراة أن يعلق على أداء الحكم بالرغم من ثورته التي أظهرها خلال أحداث المباراة عندما طالب بحصول فريقه على ركلتي جزاء ورفض هدف ليفربول الأول.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليؤكد صدارته بفارق تسع نقاط.