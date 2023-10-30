ماذا قال عن الحياة في السعودية؟ .. ريو فيرديناند يكشف تفاصيل حوار خاص مع كريستيانو رونالدو

كواليس لقاء كريستيانو رونالدو مع ريو فيرديناند

كشف المدافع الإنجليزي "المعتزل" ريو فيرديناند، "كواليس" لقاءه مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

فيرديناند تقابل مع رونالدو، خلال حفل افتتاح موسم الرياض، الذي تنظمه هيئة الرياضة السعودية، برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وقال فيرديناند في تصريحات مع شبكة "FIVE": "عندما تقابلت مع الأسطورة البرتغالية؛ قلت له (يبدو أنك تقضي أفضل وقتٍ في حياتك)".

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وأشار أسطورة الدفاع الإنجليزية، إلى أن كريستيانو رونالدو، أكد له على أنه يشعر بسعادة كبيرة جدًا هو وأسرته، بالتواجد في المملكة العربية السعودية.

وأضاف رونالدو لـ"فيرديناند"، خلال هذا اللقاء: "ما الذي لا يُمكن أن أحبه يا رجل؟.. يتم الاعتناء بنا جيدًا، منذ الانتقال إلى المملكة".

وشدد ريو فيرديناند، على أن كريستيانو رونالدو، لا يفتقد الحياة أو كرة القدم في إنجلترا؛ حيث لعب هناك لسنواتٍ عديدة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن رونالدو، انضم إلى النصر في يناير 2023؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبًا، مع تأكيدات على رغبة الأسطورة البرتغالية، في الاستثمار بالنادي، بعد الاعتزال؛ لارتباطه بالسعودية.