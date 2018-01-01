ماذا قال أوزيل بعد مساعدة أرسنال في الفوز على بيرنلي؟

صانع الألعاب الألماني ظهر بعد غياب طويل عن التشكيل الأساسي للمدفعجية

أكد صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، أنه يشعر بسعادة كبيرة بعد مساعدته أرسنال على إسقاط بيرنلي، في المواجهة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي.

أوزيل عاد مرة أخرى للتشكيل الأساسي للمدفعجية بعد غياب طويل، سواء بالغياب عن القائمة بالكامل أو الجلوس على الدكة.

إنتر يحول أنظاره نحو نجم آخر في وسط ريال مدريد

الألماني ظهر بمستوى جيد اليوم حيث ساهم في الهدفين الأول والثالث للمدفعجية، في المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 3/1.

ولجأ نجم أرسنال لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتعبير عن فرحته بالفوز.

⚡️ “أبرز من نجحوا بإعادة الحياة إلى مسيرتهم الكروية هذا الموسم ✨”https://t.co/nN1lvwoKds — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

وقال صاحب الـ30 عاماً:"3 نقاط ثمينة جداً لنا، سعيد لمساعدة الفريق على الفوز اليوم".

فالفيردي: برشلونة لا يمكن أن يُشرك لاعبين من الدرجة الثالثة

ويأتي تألق أوزيل ليخفف من حدة الشائعات حول رحيله عن صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي القادم، لعدم اقتناع المدرب أوناي إيمري بقدراته.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 37 نقطة في المركز الخامس، متساوياً في النقاط مع تشيلسي الرابع، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.