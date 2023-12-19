ماذا فعل؟ فهد المفرج يُنهي أزمة سلمان الفرج وجورج جيسوس

المدرب كان قد أعلن فرض عقوبة على قائد الهلال

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نجح فهد المفرج المشرف العام على إدارة كرة القدم في إنهاء الخلاف الذي حدث مؤخرًا بين المدير الفني للهلال، جورج جيسوس، وقائد الفريق سلمان الفرج.

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المدرب البرتغالي كان قد أوضح للإعلام أن غياب الفرج عن مباراة الوحدة الأخيرة في دوري روشن لم يكن لأسباب فنية أو حتى إصابة بل إجراء عقابي بحق قائد الفريق.

جيسوس رفض الحديث عن أسباب "معاقبة" قائد الزعيم الهلالي، لكن المصادر الصحفية أكدت أن السبب هو غضبه من الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الهلال والطائي وتغيبه عن تدريبات الفريق أول أمس.

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برنامج برا الـ18 كشف المزيد من الأسرار حول الخلاف، مشيرًا إلى أنه بدأ في مباراة الهلال والنصر ووصل للذروة خلال مواجهة التعاون في كأس الملك.

صحيفة الرياضية أوضحت أن المفرج عقد جلسة ودية بعد انتهاء مران أمس بين جيسوس والفرج وقد اعتذر الأخير للأول وانتهى الخلاف تمامًا بينهما، وسيتواجد القائد في قائمة الهلال للمباراة القادمة أمام أبها.

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