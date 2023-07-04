ماذا فعل؟ .. حكيم زياش يسخر من فشل انتقاله للنصر

نجم المغرب كان في طريقه للدوري السعودي

كان حكيم زياش قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للنصر السعودي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، لكن فشله في المرور من الفحوصات الطبية المعتادة أوقف الصفقة.

النجم المغربي سخر من ذلك الحديث حول وجود مشاكل في ركبته أجبرت المسؤولون في النصر على التراجع عن ضمه، وذلك بنشر صورة لقدميه عبر إنستجرام والتعليق "مشاكل في الركبة؟" مع رموز ضاحكة.

بعض المصادر أكدت أن الصفقة لم تنهار بعد، مشيرة إلى أن النصر طلب تعديل بنود العقد وتخفيض المقابل المالي الذي سيحصل عليه زياش خوفًا من تعرضه لإصابة قاسية خلال الموسم.

النصر تعاقد رسميًا مع مارسيلو بروزوفيتش واقترب من ضم سيكو فوفانا ويُفاوض عددًا آخر من اللاعبين أبرزهم ساديو ماني ودافيد دي خيا.

يُشار إلى أن زياش مرتبط مع ناديه الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2025 لكن رحيله هذا الصيف بات مؤكدًا خلال الموسم، حيث لم يلعب سوى 904 دقائق فقط خلال جميع البطولات.