ماذا فعل بحصاد أول بطولة مع النصر؟ .. تصرف غريب من كريستيانو رونالدو بشأن مكافأة كأس الملك سلمان

توصية خاصة من رونالدو إلى النصر بشأن مكافأة التتويج بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال..

جاء للنصر السعودي من أجل الأموال؟ يمكن لموقف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، تجاه مكافأة بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2023م، أن يرد على هذه المزاعم ببساطة!

صاروخ ماديرا حقق أول بطولة له بقميص العالمي في أغسطس الماضي، بعدما حقق لقب البطولة العربية، بالفوز أمام الهلال السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي فإن الدون أخطر الإدارة بعدم تحويل مكافأة البطولة لحسابه، مفضلًا التبرع بها لصالح النادي بحسب رؤية مجلس مسلي آل معمر.

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وقال الصرامي، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "الناس يعتقدون أن دور رونالدو هي تسجيل الأهداف فقط، لكن ثقافته أكبر من ذلك، كريستيانو رفض استلام مكافأة البطولة العربية، وطلب منحها لفئة من الناس أو صرفها في شيء يخدم النادي، الرجل يبادر مع المؤسسة التي ينتمي لها، ويحدث تغييرات كثيرة".

يشار إلى أن الدون هو صاحب هدفي النصر في المباراة، إذ سجل الأول في الدقيقة 74، بينما جاء الثاني في الأشواط الإضافية حيث الدقيقة 98، فيما جاء هدف الزعيم الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق البرازيلي ميشايل ديلجادو.