"ماذا فعلت يا كاسترو؟!" .. قائمة أجانب النصر أمام العين تغضب النصراويين

النصر يحل ضيفًا على العين غدًا، وسط مخاوف نصراوية في ظل الغيابات واختيارات كاسترو

يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، قرر تغيير خطته أمام العين الإماراتي في الساعات الأخيرة قبل السفر، فيما يخص السداسي الأجنبي المستدعى للقاء.

العالمي من المقرر أن يحل ضيفًا على الزعيم الإماراتي غدًا الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام الإياب في 11 من مارس الجاري، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وبالأمس، خلال المناورة الأساسية في المران، اعتمد المدرب البرتغالي على لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بجانب الخماسي الكولومبي دافيد أوسبينا، الإسترالي عزيز بيهيتش، البرازيلي أندرسون تاليسكا، والبرتغاليين أوتافيو وكريستيانو رونالدو، بحسب ما أكدت صحيفة "الرياضية".

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لكن البعثة التي اتجهت ظهر اليوم الأحد، إلى الإمارات، بحسب الصحفي النصراوي علي العنزي، لم تشهد وجود بروزوفيتش، وتم ضم المدافع الإسباني إيميريك لابورت بدلًا منه، وهو ما أغضب الجماهير، التي أبدت استغرابها من قرار كاسترو.

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد المعترضين، والذين هم كُثر: "بدون بروزو!! وهو سيئ ما فيه أحد مثله تروح تتخلى عنه"، فيما علق آخر: "الوسط فاضي"، قبل أن يضيف ثالث: "لابورت ذا مانه فايدة بصراحة المفروض يلعب لاجامي والعمري أو فتيل واستفيد من بروزو".

لكن يبدو أن قرار المدرب البرتغالي جاء رغبةً في تأمين دفاعات الفريق، في ظل إصابة ثنائي الحراسة وليد عبدالله وراغد النجار، وإيقاف نواف العقيدي، وهو ما اضطره للاعتماد على أوسبينا رغم عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100% بعد الإصابة، والاستعانة بحارس شاب للجلوس على مقاعد البدلاء.

يذكر أنه بجانب بروزوفيتش، استبعد كاسترو الثنائي: الجناح السنغالي ساديو ماني والظهير البرازيلي أليكس تيليس.