"ماذا عن لغتي الإنجليزية؟".. جيرو يرد بقوة على اتهامه برفض تبادل القمصان

رد قوي من جيرو على الاتهامات الموجهة إليه

رد أوليفييه جيرو على الاتهامات الموجهة إليه بأنه رفض طلبات تبادل القمصان مع لاعبي الفريق الأسترالي في كأس العالم 2022، من خلال التظاهر بعدم التحدث باللغة الإنجليزية.

مهاجم فرنسا الدولي، الذي أصبح هداف منتخب بلاده في كل العصور في قطر، تعادل مع تييري هنري في صدارة قائمة الهدافين عندما سجل هدفين ضد المنتخب الأسترالي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وادعى لاعب أستراليا جيسون كامينجز أنه بعد تلك المواجهة تم تجاهله من قبل مهاجم ميلان المخضرم عند محاولته التفاوض بشأن تبادل القمصان، لكن جيرو أظهر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه بالفعل قد استبدل قميصه مع أحد لاعبي الفريق.

إذ نشر جيرو صورة قميص اللاعب الأسترالي جاكسون إيرفين، الذي حصل على قميص أوليفييه، وكتب مهاجم ميلان على الصورة: "إيرفين، ماذا عن لغتي الإنجليزية يا صديقي؟".

ليؤكد جيرو بذلك على عدم مصداقية تلك الاتهامات، إذ قام بالفعل بتبادل القمصان بصورة طبيعية مع أحد لاعبي المنتخب الأسترالي.