ماذا عن صلاح؟ إليوت: ميسي الأفضل في التاريخ!

إليوت مستمتع بمشاهدة ميسي في كأس العالم

اعتبر نجم ليفربول هارفي إليوت ليونيل ميسي أعظم لاعب في التاريخ، مضيفًا أنه كان "امتيازًا" لمشاهدة نجم باريس سان جيرمان وهو يلعب في مونديال قطر.

وتألق البرغوث مع منتخب الأرجنتين واستطاع وضعهم في النهائي يوم الأحد المقبل ضد فرنسا بعد الأداء المذهل الذي قدمه في نصف النهائي ضد كرواتيا.

وحينما سئل إليوت عن كون ميسي أفضل لاعب في التاريخ، قال: "بالنسبة لي شخصيًا، نعم، لقد كنت من أشد المعجبين بميسي منذ نشأتي كطفل، بالنسبة لي، إنه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي".

وواصل: "بالنسبة له ليكون قادرًا على القيام بذلك في مثل هذا العمر أيضًا، فهذا يبرر لنفسي حقًا سبب كونه الأفضل في التاريخ، كانت مشاهدته في كأس العالم امتيازًا".

جدير بالذكر أن إليوت كان قد صرح من قبل أن زميله في ليفربول، محمد صلاح، هو مثله الأعلى في لعبة كرة القدم، لكن يبدو أن ذلك لا يتعارض مع كون ميسي هو الأفضل في تاريخ بحسب ما قال اللاعب الشاب.