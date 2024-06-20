"ماذا حدث يا قائد ليون؟" .. لاكازيت يعدل عن رأيه في الانتقال إلى القادسية بشكل مفاجئ

تحول صادم في مسار الصفقة..

تلقى مسؤولو نادي القادسية، صدمة من النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، قائد فريق الكرة بنادي ليون، الذي تحول مساره بشكل مفاجئ من الموافقة على الانتقال إلى دوري روشن السعودي، إلى قرار البقاء في بلاده.

وكانت إدارة القادسية، المملوك لشركة أرامكو السعودية، قد توصلت لاتفاق مع لاكازيت، من أجل الانتقال إلى فارس الشرقية، بعقد لمدة عامين، فيما باتت الخطوة المتبقية هي التفاوض مع إدارة ليون، في ظل تبقي عام في عقد اللاعب، والذي ينتهي في يونيو 2025.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه رغم إغراءات العرض السعودي، إلا أن هداف ليون، قرر البقاء لمدة عام آخر مع ليون، الذي يستعد للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، في الموسم المُقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفق التقرير، فإن القادسية تقدم بعرض إلى لاكازيت، براتب يقدر بمبلغ 30 مليون يورو، على عامين، فيما لم يعارض مسؤولو ليون فكرة بيع المهاجم الفرنسي، بمقابل يبلغ حوالي 10 ملايين يورو، ولكن لاكازيت اختار في النهاية، البقاء مع فريقه، خاصة وأن المهاجم صاحب الـ33 عامًا، يستعد للمشاركة مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وتأهل القادسية إلى منافسات دوري روشن السعودي، بالموسم المُقبل (2024-2025)، بعد تتويجه بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 73 نقطة من 34 مباراة.

وفي إطار التحضيرات للموسم الجديد، قرر القادسية، الإبقاء على المدير الفني الإسباني ميشيل جونزاليس، مع إقامة معسكر إعدادي في هولندا، وإقامة مباريات ودية مع فرق أوروبية، كما أعلن النادي عن تعاقده مع ثلاث صفقات جديدة؛ وهم لاعب السوط الأوروجوياني ناهيتان نانديز، والحارس البلجيكي كوين كاستيلز، فضلًا عن لاعب الوسط حسين القحطاني من الشباب.